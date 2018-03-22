Савченко вигукнула у Раді "Бабах!"

12:29, 22 березня 2018
Курйози
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Савченко знову застосовує &quot;Бабах!&quot; / фото УНІАН

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У цей момент Савченко крикнула: "Ба-бах!". Після того в залі пролунав сміх, передає ТСН.

Зазначимо, що після звинувачень у підготовці теракту в парламенті Савченко зняла іронічне 16-секундне відео. "Бабах! Що, всра*ися?", - говорить нардеп в ньому, тролячи своїх колег з ВР, стоячи в залі парламенту.

Пізніше у Савченко заявили, що її ролик із зали Верховної Ради не можна трактувати як загрозу.

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Теги: #Рада#Надія Савченко