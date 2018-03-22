Савченко вигукнула у Раді "Бабах!"
12:29, 22 березня 2018Курйози
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У парламенті розглядають питання про притягнення нардепа до кримінальної відповідальності та її арешт.
Савченко знову застосовує "Бабах!" / фото УНІАН
Під час виступу генерального прокурора Юрія Луценка у Раді мали продемонструвати 20-хвилинне відео, але виникла затримка.
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У цей момент Савченко крикнула: "Ба-бах!". Після того в залі пролунав сміх, передає ТСН.
Зазначимо, що після звинувачень у підготовці теракту в парламенті Савченко зняла іронічне 16-секундне відео. "Бабах! Що, всра*ися?", - говорить нардеп в ньому, тролячи своїх колег з ВР, стоячи в залі парламенту.
Пізніше у Савченко заявили, що її ролик із зали Верховної Ради не можна трактувати як загрозу.
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