Савченко вигукнула у Раді "Бабах!"

У парламенті розглядають питання про притягнення нардепа до кримінальної відповідальності та її арешт.

Під час виступу генерального прокурора Юрія Луценка у Раді мали продемонструвати 20-хвилинне відео, але виникла затримка.

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У цей момент Савченко крикнула: "Ба-бах!". Після того в залі пролунав сміх, передає ТСН.

Зазначимо, що після звинувачень у підготовці теракту в парламенті Савченко зняла іронічне 16-секундне відео. "Бабах! Що, всра*ися?", - говорить нардеп в ньому, тролячи своїх колег з ВР, стоячи в залі парламенту.

Пізніше у Савченко заявили, що її ролик із зали Верховної Ради не можна трактувати як загрозу.