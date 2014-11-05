За добу на Донбасі загинули двоє українських військових (мапа АТО)

13:13, 05 листопада 2014
Політика
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За добу в зоні проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях загинули двоє українських військових, 9 отримали поранення.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, минулої доби на сході України в зоні АТО загинули двоє українських військових, 9 бійців отримали поранення.

Інформація станом на 5 листопада / rnbo.gov.ua

Повну версію мапи можна переглянути тут.

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