За добу на Донбасі загинули двоє українських військових (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, минулої доби на сході України в зоні АТО загинули двоє українських військових, 9 бійців отримали поранення.

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