За добу на Донбасі загинули двоє українських військових (мапа АТО)
13:13, 05 листопада 2014Політика
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За добу в зоні проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях загинули двоє українських військових, 9 отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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За його словами, минулої доби на сході України в зоні АТО загинули двоє українських військових, 9 бійців отримали поранення.
Інформація станом на 5 листопада / rnbo.gov.ua
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