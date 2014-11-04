За минулу добу в зоні АТО загинув один військовий, п'ятеро - поранені

Бойовики у вівторок здійснили 33 вогневі нальоти на позиції сил антитерористичної операції, загинув один український військовослужбовець, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

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"Протягом дня бойовики здійснили 33 вогневі нальоти на наші позиції. Найбільш складна ситуація склалась в районі населеного пункту Дебальцеве. Неконтрольовані збройні формування здійснили вогневі нальоти на блокпости, опорні та спостережні пункти, що розташовані поблизу Чернухіне, Нікішине, Редкодуб, Міус, кургану Могила Гостра. Вели вогонь зі стрілецької зброї, АГС та РПГ з боку жіночого монастиря та торговельного комплексу по наших позиціях на території старого терміналу Донецького аеропорту. Стріляли з озброєння танків, що знаходились на вулицях Павлополя, по наших позиціях, розташованих на околиці населеного пункту. Таким чином бойовики, завдаючи удари по наших силах, прикриваються мирним населенням. Факти цинічного нехтування бойовиками загальноприйнятими нормами моралі та честі не в перше фіксуються силами АТО", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, п’ятеро отримали поранення. Усіх поранених направлено в медичні заклади.

Крім того, у прес-центрі АТО додали, що напружена ситуація зберігається в районі 31 блокпоста, там протягом дня бойовики неодноразово обстріляли позиції сил АТО. Вогнем у відповідь знищено вогневу точку бойовиків, що була розташована неподалік населеного пункту Фрунзе.