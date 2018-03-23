Формальна незалежність і колоніальна адміністрація: екс-міністр розповів про головну мету РФ в Україні

Він пояснив, що РФ прагне залишити Україну формально незалежною, але з російською колоніальною адміністрацією.

Головна мета Російської Федерації полягає в тому, щоб такої країни, як Україна, не було взагалі, заявив керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко під час чату в "Главреді".

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Він пояснив, що РФ прагне залишити Україну формально незалежною, але з російською колоніальною адміністрацією.

"Тому я не очікую змін у плані Росії щодо України. Хіба що ці зміни відбудуться тоді, коли Росія нарешті зміниться сама. Хоча в такий позитивний розвиток подій я не дуже вірю", - підкреслив Огризко.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, коментуючи перемогу Володимира Путіна на президентських виборах в Росії, заявила, що це "психічно хвора країна".