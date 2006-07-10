Мороз підтверджує, що Єхануров і Кінах зустрічалися з керівниками Регіонів

Голова Верховної Ради, лідер СПУ Олександр МОРОЗ підтверджує факт зустрічі з членами «Нашої України» Юрієм ЄХАНУРОВИМ та Анатолієм КІНАХОМ, а акож керівниками Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні.

О.МОРОЗ наголосив, що зустріч пройшла у діловій атмосфері, були розглянуті питання зовнішньої і внутрішньої політики, політична ситуація, перспективи розвитку України тощо.

Водночас О.МОРОЗ порадив запитати у «Нашої України», чи означає факт зустрічі те, що ця політична сила може приєднатися до антикризової коаліції.

Як повідомили деякі ЗМІ, сьогоді у ВР відбулись переговори про можливість приєднання "Нашої України" до коаліції з Партією регіонів. У зустрічі взяли участь О.МОРОЗ, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і представники "Нашої України" Ю.ЄХАНУРОВ та А.КІНАХ.

Переговори проходили у кімнаті для нарад на третьому поверсі парламенту у той час, коли у кінозалі ВР засідали фракції БЮТ і "Наша Україна". Після закінчення переговорів Ю.ЄХАНУРОВ зв’язався телефоном з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.