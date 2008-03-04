Європа не може втручатися ”в комерційний диспут двох іноземних компаній”

Єврокомісія стурбована повідомленнями про обмеження постачання газу Україні і закликає обидві сторони знайти швидке вирішення конфлікту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це сьогодні на прес-конференції повідомив представник Єврокомісії Мікелє КЕРКОНЕ.

“Ми стурбовані повідомленнями про обмеження постачання газу в Україну… Ми будемо уважно стежити за розвитком ситуації. Єврокомісія сподівається, що незалежно від результатів цього комерційного диспуту (між Росією та Україною – УНІАН) постачання газу до ЄС не постраждає”, - сказав він.

М.КЕРКОНЕ зауважив, що Єврокомісія отримала повідомлення “Газпрому” про зменшення постачання газу Україні як відповідь на відсутність рішення у комерційному питанні щодо постачання газу між двома країнами.

За словами М.КЕРКОНЕ, Єврокомісія ще раз закликає обидві сторони знайти швидке й ефективне вирішення комерційного питання щодо постачання газу.

Він також додав, що зараз за ситуацією стежить Європейська інформаційна мережа з енергобезпеки. Крім того, Єврокомісія розглядає можливість скликання екстреного засідання газової координаційної групи у разі потреби.

Як сказав М.КЕРКОНЕ, засідання Газової координаційної групи планується на початок квітня, однак за потреби може бути скликано раніше.

Він також наголосив, що питання постачання газу є внутрішнім питанням України, а Єврокомісія не може втручатися в комерційний диспут двох іноземних компаній на території третьої країни.

Як повідомляв УНІАН, третього березня о 9.34 за київським часом ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» одержала телеграму ВАТ «Газпром» із повідомленням про скорочення на 25% постачання газу до України.

Пізніше начальник Управління зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив, що «Газпром» скоротив постачання газу в Україну ще на 10% – до 46 млн. кубометрів.

Водночас у «Нафтогазі» уточнили, що скорочення поставок газу в такому обсязі не позначиться на українських споживачах.

Сьогодні, 4 березня, «Газпром» повідомив про можливість скоротити постачання газу ще на 25% з 20.00 мск.