Новий голова НАЗК сподівається за 100 днів роботи довести незалежність агентства

Він наголосив, що жодного разу особисто не спілкувався з президентом України Петром Порошенком.

Новий голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Мангул сподівається, що за 100 днів роботи доведе незалежність очолюваного ним відомства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу після позачергового засідання НАЗК, на якому його було обрано новим очільником.

“Я дуже сподіваюсь, що зможу підтвердити через 100 днів абсолютну незалежність цього органу”, - наголосив Мангул.

Читайте такожНАЗК змінює керівника: чи зможе відхід Корчак із посади покращити роботу Агентства

Він зазначив, що жодного разу особисто не спілкувався з президентом України Петром Порошенком.

“Єдині зустрічі були, коли я працював в Міністерстві економіки. Пан Порошенко був міністром і були спільні заходи, а потім було кілька спільних нарад, які він проводив як президент, а я був головою райдержадміністрації. Тому, може, я вас розчарую - не знайомий особисто з президентом», - сказав новообраний керівник НАЗК.

“Я з президентом України бачився тільки під час офіційних церемоній”, - додав він.

При цьому Мангул уточнив, що контакти з Адміністрацію президента України відбувалися раніше у нього лише як у голови райдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на позачерговому засіданні НАЗК новим головою обрано Мангула, а його заступником - Станіслава Патюка.

У грудні 2017 року конкурсна комісія з відбору кандидатів на посади членів агентства повністю укомплектувала його штат. До тодішньої голови НАЗК Наталії Корчак, а також Олександра Скопича та Олександра Серьогіна приєднались голова Мелітопольської райдержадміністрації Мангул і колишній працівник Донецької прокуратури, а пізніше помічник адвоката Патюк.

17 січня Кабінет міністрів призначив Патюка та Мангула членами НАЗК.

Сьогодні, 28 березня, сплив термін повноважень Корчак на посаді голови агентства.