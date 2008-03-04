Янукович поставив НАТО на перше місце, а газ - на друге

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що у Верховній Раді може відбутися пленарне засідання за умови ухвалення постанови про проведення референдуму щодо НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Погоджувальної ради.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що фракція Партії регіонів пропонує прийняти постанову, згідно з якою рішення про вступ до НАТО буде ухвалюватися за наслідками референдуму, який буде проведений на основі закону про всеукраїнський референдум.

При цьому лідер фракції Партії регіонів наголосив, що у цій постанові треба передбачити терміни ухвалення закону про всеукраїнський референдум. «Ми можемо сьогодні прийняти цю постанову, і це буде виходом, щоб розблокувати роботу ВР», - сказав він.

Крім того, заявив В.ЯНУКОВИЧ, другим питанням порядку денного засідання має стати проблема з постачанням газу.

Він також зазначив, що у разі неприйняття жодної постанови по НАТО фракція Партії регіонів залишає за собою право звернутися до українського народу із закликом провести масові акції протесту.