Україна вимагає від РФ негайно звільнити активіста Балуха, який оголосив голодування через вирок

У МЗС наполягають, що справу щодо засудженого в Криму українського активіста Балуха сфабриковано.

У Міністерстві закордонних справ України наполягають, що справа проти засудженого підконтрольним Кремлю судом в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха є сфабрикованою. Про це у мікроблозі Twitter написала речник МЗС Мар'яна Беца.

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"Вимагаємо від РФ негайно звільнити політв'язня з АР Крим В.Балуха, який оголосив голодування з 19 березня. Справа сфабрикована", - заявила речник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня Балух оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку. Після оголошення голодування активіст тільки п'є воду і чай. Рідні висловили стурбованість станом його здоров'я.

Раніше правозахисники повідомили, що Балух перебуває в одиночній камері під цілодобовим спостереженням без зв'язку.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активісту. Суддя виключив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів, Балуха засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року, заявивши про виявлення на горищі його будинку патронів та кількох тротилових шашок.

Захист і правозахисники стверджують, що активіст став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - прапор України у дворі його будинку.