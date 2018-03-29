Савченко заявляє, що її життю загрожуватиме небезпека, поки вона не піде з політики

"Коли я піду з політики, перестану заявляти, що я можу бути кандидатом в президенти, усе буде у мене в житті добре", - вважає вона.

Підозрювана у підготовці терактів і захопленні державної влади народний депутат Надія Савченко заявляє, що її життю та здоров’ю загрожуватиме небезпека, поки вона не піде з політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Савченко сказала на засіданні Апеляційного суду Києва з розгляду скарги адвокатів на рішення суду першої інстанції про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Стосовно того, чому я так жартувала над Луценком, доводячи ситуацію до крайнього абсурду, який, звичайно ж, буде загрожувати моєму життю і здоров’ю. Я доводила її тому, що моєму життю і так кожен день на вулицях загрожує небезпека, поки я в політиці», - пояснила вона.

«Коли я піду з політики, перестану заявляти, що я можу бути кандидатом в президенти, усе буде у мене в житті добре, але поки я залишаюся в політиці, як криголам проти всієї системи, мені завжди буде загрожувати небезпека, тому мені втрачати більше нічого», - додала Савченко.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодовку і заявила, що не збирається тікати з України.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.