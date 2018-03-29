Савченко заявила відвід суддям і попросила суду Господнього

Нардеп заявила, що не довіряє українським судам і хоче "суду Господнього"

Обвинувачена у підготовці терактів і повалення державної влади, народний депутат Надія Савченко заявила відвід колегії Апеляційного суду.

Про це вона сказала після того, як суд відмовився задовольнити її попереднє клопотання – усунути від процесу одного з прокурорів, передає "Українська правда".

Читайте такожГерой України хоче взяти Савченко на поруки (фото)

"Відвід суду!", - крикнула Савченко.

Вона заявила, що оголошує відвід не тому, що не задовольнили її клопотання.

"Прокурор порушив презумпцію невинності. Як можна довіряти такому суду, який не бачить фактів, що прокурор порушив прокурорську етику? Я не довіряю такому суд, який приймає рішення, яке потрібне прокуратурі", - сказала нардеп.

"Якщо в Україні є чесні вільні суди, непідвласні Порошенку і Луценку, я б хотіла їх бачити. Якщо нема, то хай мене судить суд Господній, але не отакий суд. Оце моя підстава вам – відвід! Прокурор звинуватив мене у терористичному акті – виконана дія – і у вбивстві. Де є доведений факт убивств? Кого я вбила? У мене немає до вас довіри, бо ви не чуєте!", - додала вона.

Однак колегія суддів клопотання Савченко не задовольнила і продовжила розгляд апеляції.

"Колега суддів ухвалила відмовити у задоволені заяви Савченко", - сказав головуючий суддя Ігор Паленик.

Читайте такожСуд над Савченко: у залі скандують "Наді волю!", нардеп сидить в "акваріумі" (відео)

Після клопотання адвокатів Савченко випустили зі скляної клітки. Вона сидить поруч із захисниками.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.