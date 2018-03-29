"Я не настільки дурна": Савченко заявила, що все було під контролем і теракту не мало бути

"Я наговорила це для того, щоб потім Луценко відповів мені на мою заяву, на моє депутатське звернення - чому народні депутати мають право скоювати злочин, а прокуратура не має право зупинити цей злочин, тобто злочин треба скоїти", заявила Савченко.

Підозрювана у підготовці терактів і захопленні державної влади позафракційний народний депутат України Надія Савченко заявила, що не мала наміру скоювати злочин, а хотіла б, щоб народні депутати почитали характеристики мінометів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Савченко заявила під час засідання Апеляційного суду Києва з розгляду скарги адвокатів на рішення суду першої інстанції про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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«Наговоривши стільки абсурду, а вам дійсно будь-який експерт скаже, що це нереально до виконання, будь-які ці фантастичні теорії, як там Луценко казав, «а тих, хто вижив – добивати автоматами». Я наговорила це для того, щоб потім Луценко відповів мені на мою заяву, на моє депутатське звернення – чому народні депутати мають право скоювати злочин, а прокуратура не має право зупинити цей злочин, тобто злочин треба скоїти», - заявила Савченко.

Вона наголосила, що «злочину не було і наміру скоїти злочин не було, через те, що все було під контролем, як мінімум тих же осіб, які були приставлені до мене».

«Може, сподівалися, що я зроблю-таки злочин, але я не настільки дурна, але злочину не було і ніколи б не було», - наголосила депутат.

Савченко стверджує, що її арешт – це «результат страху Верховної Ради». «Я думала, що суд буде над цим вищим, що якщо депутати «всралися», то судді у нас безстрашні і не стануть піддакувати народним депутатам, які спочатку «морозилися» – «ні, ні, ні», а потім різко з жахом натиснули кнопки – «так, так, так». Чому? Тому що їм страшно», - зазначила вона.

«Для чого була намальована саме така картина сюрреалізму з мінометами – тому що, коли був Майдан, у нас була вогнепальна зброя, потім у нас почалася війна. Це було набагато жахливіше видовище, яке ніхто з депутатів особливо не побачив, президент тим більше. Мені дуже хотілося, щоб вони відчули на словах, а за слова народного депутата не судять, щоб вони відчули, що, коли вони кажуть, що в залі є вагітні жінки, то на окупованому Донбасі були тисячі вагітних жінок, які більше ніколи не народять дітей, для того, щоб вони відчули і почали хоча б читати ТТХ (тактико-технічні характеристики – УНІАН) мінометів, і що це за страшний розрив», - додала Савченко.

Також вона підкреслила, що злочини, які їй інкримінують, не є тероризмом. «Якщо говорити про інкриміновані мені злочини - це не терористичний акт. Якщо ви мене послухаєте, то я поясню, в чому законна пастка, оскільки їх в законах багато. Тому що, коли народний депутат скоює злочин, натискаючи кнопку за той чи інший закон , дуже багато лобістських рядків внесені до законів України», - наголосила Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається тікати з України.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.