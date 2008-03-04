Яценюк: засоби і методи демократії вичерпані

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не збирається відкривати вечірнє пленарне засідання парламенту в умовах заблокованої трибуни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після завершення Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і голів комітетів.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, він пропонував фракції Партії регіонів розблокувати роботу парламенту за умови голосування за усі постанови щодо НАТО. «Але від них була чітка відповідь – ні», - сказав він.

Голова ВР наголосив, що усі засоби і методи парламентської демократії для розблокування роботи вичерпані. За його словами, подальші консультації є безрезультативними.

«Мова сьогодні йде про політичну боротьбу за стінами українського парламенту, а український парламент став заручником надзвичайно радикальних політичних поглядів та ідеологій, які присутні у тих чи інших політичних таборах», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Відповідаючи на запитання, чи зайде о 16.00 голова ВР до сесійної зали, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Як же можна зайти, якщо там ЖУРАВКО сидить (депутат від Партії регіонів Олексій ЖУРАВКО – УНАН). Там же є відповідний спікер».

А.ЯЦЕНЮК також висловив думку, що завтра знову не відбудеться пленарне засідання парламенту.