Яценюк нагадав, що за 9 днів доля нардепів буде в інших руках

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК наголошує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО 13 березня цілком має право розпочати консультації щодо розпуску Верховної Ради VІ скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Якщо політичні сили не розуміють необхідності зайти в зал і самостійно вирішити долю парламенту, то, на превеликий жаль, доля парламенту через певний період часу, а це 13-го числа, вже буде в інших руках», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

В той же час він відмовився коментувати заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Раїси БОГАТИРЬОВОЇ з цього приводу. Він пояснив це тим, що може коментувати тільки власні заяви і заяви парламенту.

«Все інше, хто там що коментує, це їх право, хай вони і коментують. А ми самі розберемося», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК висловив сподівання, що депутати все-таки дійдуть згоди, і роботу ВР буде розблоковано.

«Політична свідомість мусить працювати», - сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, Р.БОГАТИРЬОВА заявила, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО може розпочати консультації щодо розпуску парламенту, якщо Верховна Рада України найближчими днями не відновить свою роботу.

“Зважаючи на зростання загроз національній безпеці, кризи політичних сил в парламенті, неготовність парламентсько-урядової коаліції запропонувати дієвий і вмотивований план стабілізації роботи парламенту і уряду, Президент України зберігає за собою право, відповідно до Конституції та регламенту Верховної Ради України, ухвалити рішення про проведення консультацій з політичними силами щодо перспективи продовження повноважень Верховної Ради України цього скликання”, - наголосила секретар РНБО.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, таке рішення може бути прийняте Президентом, якщо найближчими днями робота парламенту не буде розблокована і він не почне виконувати свої конституційні зобов’язання.