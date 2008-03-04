Яценюк: або домовимося до 10.00, або поставимо великий красивий хрест

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запропонував коаліції та опозиції до 10.00 5 березня підготувати узгоджене рішення щодо НАТО з метою розблокування роботи ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив з трибуни парламенту, куди пройшов через сесійну залу, оскільки президія та входи до неї заблоковані депутатами фракції Партії регіонів.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що має бути знайдене узгоджене рішення, або «поставимо великий красивий хрест».

З трибуни парламенту голова ВР звернувся до лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з питанням, чи готова фракція розблокувати трибуну парламенту і розпочати голосування по всіх проектах постанов щодо НАТО.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що необхідно знайти спільне рішення, «на якому ми наполягаємо». Він додав, що до 10-ї год. ранку завтрашнього дня необхідно підготувати пропозицію, яка б враховувала "компроміси з усіх сторін".