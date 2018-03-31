Заробив більше Порошенка: Гройсман задекларував 17,1 мільйонів гривень доходів за 2017 рік

11:03, 31 березня 2018
Політика
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Володимир Гройсман задекларував понад 17 млн доходів за минулий рік / фото УНІАН

Як повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, Гройсман подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік.

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Зазначається, що загальна сума нарахованого доходу глави уряду у 2017 році становила 17 102 320 грн (нарахований дохід у 2016 році становив 15 801 536 грн).

Як і минулого року, дохід складався із заробітної плати на посаді прем’єр-міністра – понад 435 647 грн, доходів від надання нерухомого майна (набутого до 2006 року) в оренду – 5 150 000 грн, відчуження нерухомого майна (земельної ділянки) – 8 797 630 грн та доходів від розміщення коштів на банківських рахунках – 2 719 044 грн.

«У минулому році також не відбулось суттєвих змін в переліку нерухомого майна, яке належить очільнику уряду», - наголосили у Департаменті.

Як повідомляв УНІАН, згідно з декларацією Петра Порошенка, загальна сума доходів, отриманих президентом за 2017 рік, дорівнює 16 303 874 гривням. 336 000 із них становить заробітна плата, яку він перераховує на благодійні цілі. 

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Теги: #декларація#Володимир Гройсман