Для стабілізації рубля Геращенко порадив Путіну застрелитися

Про це він написав у своєму Фейсбуці.

"Рекомендації Путіну щодо стабілізації валютного курсу: 1. Вільний обіг долара, євро, фунта на території Російської Федерації заборонити через непотрібність. 2. Ввести смертну кару за фарцовку валютою. 3. Застрелитися!", - написав Геращенко.

Відповідну пораду Геращенко дав Путіну як коментар до ситуації на валютному ринку Росії.

Читайте такожПутін вирішив, що нафта дешевшає через "чиїсь" політичні інтереси

"У Москві в обмінниках курс долара вранці був 50 р/д. До 12 години курс виріс до 52. Цікаво скільки буде сьогодні ввечері?", - пише радник міністра.

"Судячи з моніторингу російського сектора соціальних мереж в Росії почалася серйозна валютна паніка", - додав Геращенко.