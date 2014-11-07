Для стабілізації рубля Геращенко порадив Путіну застрелитися
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко порадив президенту Росії Володимиру Путіну застрелитися.
Про це він написав у своєму Фейсбуці.
"Рекомендації Путіну щодо стабілізації валютного курсу: 1. Вільний обіг долара, євро, фунта на території Російської Федерації заборонити через непотрібність. 2. Ввести смертну кару за фарцовку валютою. 3. Застрелитися!", - написав Геращенко.
Відповідну пораду Геращенко дав Путіну як коментар до ситуації на валютному ринку Росії.
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"У Москві в обмінниках курс долара вранці був 50 р/д. До 12 години курс виріс до 52. Цікаво скільки буде сьогодні ввечері?", - пише радник міністра.
"Судячи з моніторингу російського сектора соціальних мереж в Росії почалася серйозна валютна паніка", - додав Геращенко.