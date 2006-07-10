США співпрацюватимуть з будь-яким українським урядом

США готові співпрацювати з будь-яким українським урядом, заявив журналістам посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР після зустрічі з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, США готові співпрацювати з українським урядом, яким би він не був. Найголовніше, зауважив посол, щоб він швидше почав працювати.

В.ТЕЙЛОР наголосив, що конфігурація коаліції не настільки важлива. Він підкреслив, що США не ставляться до розпаду демократичної коаліції з розчаруванням.

«Я маю інтерес до того, як будуть розвиватись події. Сподіваюсь, що буде курс України той самий, який окреслив Президент», - наголосив В.ТЕЙЛОР.