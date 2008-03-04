Через годину Газпром закрутить Україні вентиль майже наполовину

НАК «Нафтогаз України» одержала телеграму ВАТ «Газпром» (РФ) про скорочення з 20:00 за московським часом 4 березня поставок газу до України до 69,3 млн. куб. м на добу, що відповідає близько 54% від добових планових обсягів.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що у зв`язку з неплатежами української сторони за російський газ «Газпром» скорочує поставки газу до України з 20:00 за московським часом 4 березня ще на 25%. Таким чином, Україна одержуватиме на 50% газу менше, ніж було заплановано.

За даними «Газпрому», на 10:00 за московським часом 4 березня, поставки російського газу до України становили 104 млн. куб. м в добу, що відповідає 75% від добових планових обсягів.

Нагадаємо, вранці 3 березня «Газпром» скоротив поставки газу до України на 25% через невирішені проблеми із заборгованістю «Нафтогазу України» за газ, спожитий в листопаді-грудні 2007 року, і відсутність умов поставок в 2008 році.

Пізніше начальник Управління зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив, що «Газпром» скоротив поставки газу до України ще на 10% - до 46 млн. куб. м.

«Газпром» надав «Нафтогазу України» угоду про розвиток українсько-російських відносин у газовій сфері в новій редакції.

Раніше прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляла про неприйнятність пропозицій «Газпрому», викладених в аналогічній угоді старої редакції, оскільки вони, на її думку, тільки погіршують ситуацію на внутрішньому ринку і можуть призвести до повного банкрутства «Нафтогазу України».

Довідка УНІАН. Обсяги споживання газу в Україні становлять щодоби в середньому 150 млн. куб. м, а з урахуванням теплої погоди ще менше.