Адвокат Надії Савченко не впевнений, що вона скоро з'явиться у Верховній Раді
Росія не допустить проведення відкритого судового процесу щодо справи полоненої української льотчиці Надії Савченко. І статус народного депутата України їй не сильно допоможе.
Таку думку в ефірі телеканалу "Еспресо.TV" висловив адвокат Марк Фейгін.
"Я виходжу з найгіршого сценарію: влада тупо не піде на те, щоб довести справу до розгляду по суті. Відкритий публічний процес для них — вже поразка", — заявив Фейгін.
Водночас, на думку адвоката, такий суд перетвориться на судилище над агресивною політикою Кремля щодо України.
"І без того проблем і клопотів у Кремля вистачає. Для чого їх примножувати?" — підкреслив правозахисник.
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Він не виключив і позитивного сценарію розвитку подій.
"Я не виключаю і другого сценарію, коли Надія Савченко, ставши депутатом Верховної Ради, стане згодом і делегатом ПАРЄ. Це дає дипломатичний імунітет і звільнить її від кримінальної відповідальності", — уточнив Фейгін.
"Якщо таке станеться, то це — найкращий з варіантів, в який я насилу вірю, але не виключаю", — додав адвокат.
Нагадаємо, Савченко вперше після психлікарні доставили в суд.