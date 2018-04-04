Заслуховування Холодницького та Ситника в Раді (подію завершено)

За словами Парубія, по 10 хвилин кожен з них виступає з доповіддю, потім по 10 хвилин будуть запитання від народних депутатів, і 25 хвилин виступатимуть представники депутатських фракцій та груп.

Верховна Рада заслуховує інформацію заступника генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, що буде тривати півтори години.

Читайте такожЗМІ оприлюднили подробиці кількох епізодів втручання Холодницького у розслідування справ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій на засіданні парламенту.

За словами Парубія, по 10 хвилин кожен з них виступає з доповіддю, потім по 10 хвилин будуть запитання від народних депутатів, і 25 хвилин виступатимуть представники депутатських фракцій та груп.

«Разом 45 хвилин по кожній доповіді, і ми маємо до 14.00 встигнути заслухати інформацію і Назара Холодницького, і Артема Ситника», - зазначив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.