Томенко поставив на місце ”агресивну” Богатирьову
Заява не секретаря РНБО, а одного з лідерів ПР
Народний депутат, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає неприпустимими заяви секретаря Ради національної безпеки та оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ щодо діяльності коаліції та уряду.
Про це він заявив сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.
За словами М.ТОМЕНКА, тональність деяких фрагментів із заяви Р.БОГАТИРЬОВОЇ є “дещо агресивною”.
Він зазначив, що Р.БОГАТИРЬОВА, як посадова особа, що опікується проблемами нацбезпеки, не повинна собі дозволяти виголошення подібних заяв.
«Ні голова Верховної Ради, ні прем’єр-міністр не уповноважували секретаря РНБО виступати з такою заявою, і якби Президент хотів висловити точку зору стосовно парламентської кризи, то він зробив би це самостійно», - вважає депутат.
М.ТОМЕНКО також зазначив, що Р.БОГАТИРЬОВА в даному випадку діяла не як секретар РНБО, як один з лідерів Партії регіонів.
«Чого варта лише фраза, що прем’єр-міністр, як лідер коаліції і політичної більшості, що не заявила про свій розпад і продовжує діяти відповідно до Конституції…», - нагадав він.
За словами народного депутата, роблячи таку заяву, «секретар РНБО з сумом констатує, що досі коаліція не розпалася».
М.ТОМЕНКО також висловив думку, що Р.БОГАТИРЬОВА не повинна вчити ВР і уряд, коаліцію і опозицію, як їм діяти.
«Це не повноваження секретаря РНБО, яка сьогодні вдалася до лекції з політології для уряду і коаліції», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, Р.БОГАТИРЬОВА заявила, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО може розпочати консультації щодо розпуску парламенту, якщо Верховна Рада України найближчими днями не відновить свою роботу.
Крім того, секретар РНБО заявила, що прем’єр-міністр України володіє усіма необхідними інструментами для розблокування роботи Верховної Ради.