Нідерланди задоволені роллю України в розслідуванні авіакатастрофи «Боїнга-777»

Про це заявив міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Берт Кундерс на брифінгу в Києві в суботу.

Міністр наголосив на тому, що Нідерланди весь цей час дуже тісно співпрацювали з українським урядом.

«Ми раді, що розслідування проводяться, і сподіваємось, що винні будуть покарані, і те, що команда дослідників проводить свою роботу професійно і на найвищому рівні», - сказав Кундерс.

В той же час глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що лише після отримання кінцевих результатів розслідування Нідерланди зможуть перейти до юридичної оцінки даної ситуації.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні з Харкова до Нідерландів відбув транспортний літак з 5 контейнерами з біологічними останками тіл загиблих пасажирів авіарейсу МН-17, збитого терористами влітку над Донецькою областю.

17 липня у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. 43 людини, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.

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Літак впав у районі Шахтарська в зоні, контрольованій бойовиками.

Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.