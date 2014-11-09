Президент звільнив голів управлінь СБУ в Черкаській і Волинській областях

Президент Петро Порошенко звільнив Олега Котляра з посади начальника управління Служби безпеки України (СБУ) в Черкаській області.

Відповідний указ №864/2014 він підписав ввечері 8 листопада, повідомляє прес-служба глави держави. Іншим свої указом №863/2014 президент звільнив із посади голови управління СБУ у Волинській області Володимира Мельниковича. Володимира Мельниковича очолювати СБУ на Волині призначив виконувач обов’язків глави держави Олександр Турчинов 5 березня, а керівником СБУ Черкащини він призначивОлега Котляра на початку квітня.

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