Сенатор МакКейн: Перемир'я фактично вмерло, санкції США та ЄС мають бути посилені

Про це заявив сенатор США Джон МакКейн, пише Українська правда .

"Росія порушила угоди про припинення вогню і знову поставляє проросійським сепаратистам в Україні військову техніку та озброєння. Ні для кого не стали сюрпризом повідомлення, що великі колони російських танків, артилерії та військового персоналу повернулися назад у східну Україну", - заявив МакКейн.

"Якщо це правда, то це буде останньою та найпереконливішою підставою вважати, що угода про припинення вогню фактично вмерла. Якщо ця інформація підтвердиться, це має призвести до негайного посилення санкцій США та ЄС (щодо РФ)", - додав МакКейн.

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Однак, за його словами, Штати мають забезпечити Україну "військовими можливостями, щоб захистити свою суверенну територію і протистояти агресії Путіна".

На думку сенатора, "якщо цього не зробити, Путін буде продовжувати намагатися поглинути все більше і більше України для своєї нової Російської імперії ".

Також МакКейн зауважив: "Сполучені Штати і Європа мають припинити вважати, що надання летальної військової допомоги Україні буде провокувати Путіна до подальшої агресії".

За словами сенатора, найбільше, що провокує Путіна - це "небажання США і ЄС зробити ці кроки".