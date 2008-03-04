Шуфрич розказав, як регіонали “дуже інтелігентно” скручують мікрофони

“Протистояння в цьому парламенті силою зняти неможливо”, - це ствердив регіонал Нестор Шуфрич у інтерв’ю Українській правді. Нардеп так пояснив свою позицію:

“У нас однакова кількість депутатів у коаліції й опозиції. Частина депутатів від коаліції має голосувати, а частина – проводити якісь силові дії. А вони фізично це не зможуть зробити, тому що в них не вистачить людей.

Це легко вираховується. Коли нас було 280 депутатів у більшості проти реальних 150 депутатів меншості, нам вдавалося силами 100 депутатів стримувати дії опозиції, а 180 або 150 чоловік спокійно голосувало замість 226.

А зараз, коли 220 на 220, то працювати в парламенті неможливо. Це значить, що з опозицією треба домовлятися.

Це все відбувається на тлі кризи в президентському таборі. Балога пішов з "Нашої України", з ним – ще ціла банда, м`яко кажучи, корупційних діячів”.

Разом з тим Шуфрич вважає, що опозиція стає, якщо не більш цивілізованою, то «дедалі більш досвідченою”. У чому це проявляється? Шуфрич просить звернути увагу: “ми, коли блокуємо трибуну, то дуже інтелігентно скручуємо мікрофони й акуратно віддаємо їх службовцям, які обслуговують систему "Рада".

Що стосується вкрадених карток, то й тут Шуфрич знайшов суттєві відмінності між діями регіоналів та їхніх опонентів на користь, зрозуміло, перших. “Ну, у Кравчука украли три картки, у мене украли п`ять карток у двох скликаннях. Литвин зізнався, що коли він був спікером, у нього близько семи карток украли.

Це була нормальна практика наших опонентів. Ледь що – відразу у спікера забирати картку, при цьому ще посипаючи його квітами, поливаючи його водою з ваз, намагаючись застромити йому олівці куди тільки можна. Я вже мовчу про поламані мікрофони”, - підкреслив Шуфрич.