Нафтогаз готовий говорити з Газпромом

21:28, 04 березня 2008
Політика
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У компанії кажуть, що робитимуть усе можливе

НАК "Нафтогаз України" намагатиметься відновити переговори з ВАТ "Газпром" про постачання газу Україні. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

"Нафтогаз" робитиме все можливе для повернення переговорного процесу в нормальне русло", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, вранці 3 березня «Газпром» скоротив поставки газу до України на 25% через невирішення проблем із заборгованістю «Нафтогазу України» за газ, спожитий в листопаді-грудні 2007 року, і відсутність умов поставок у 2008 році.

4 березня о 20.00 мск ВАТ "Газпром" скоротив ще на 25% постачання газу до України.

Офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ увечері 4 березня заявив, що якщо українська сторона не повернеться за стіл переговорів завтра, то "Газпром" не виключає ще одного скорочення поставок газу до України.

 

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