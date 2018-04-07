"На Заході це був би скандал на цілу країну": Супрун прокоментувала ситуацію з хабарем (відео)

Під час перевірки у лікарні Вишневого виявили обладнання, приховане там п'ять років тому.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун прокоментувала історію з пропозицією хабара у вигляді однокімнатної квартири, яку їй в обмін на медичне обладнання для лікарні міста Вишневого пропонував помічник головного радикала Олега Ляшка Олександр Богачов.

Про це повідомляє ТСН.

"Я тоді подзвонила в НАБУ і переказала, що в мене було в кабінеті. Вони тоді сказали, щоб наступного дня я прийшла і написала заяву", - розповіла Супрун.

Це трапилося у січні 2017 року. Слідчі дії та документування факту пропозиції хабара детективами НАБУ затягнулися на 14 місяців.

Уляна Супрун зі своїм радником увесь цей час підігрували дійовим особам. Із МОЗу до лікарні відправили експерта для огляду медзакладу, чи є там місце, щоб встановити таке обладнання.

Примітно, що експерт знайшов у лікарні приховане там діагностичне обладнання.

"Ми дізналися, що ще від 2012 року є КТ (комп'ютерний томограф, - ред.), який ще навіть не встановлений в лікарні, а лежить в коробках. Це був би вже другий, а першим навіть не почали користуватися", - зауважила Супрун.

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У міській лікарні на скандал навколо їхнього закладу лише віджартовуються.

На відео, яке журналістам ТСН ексклюзивно передала НАБУ, видно, як міський голова Ілля Діков у приміщенні міськради передає помічникові Супрун попередні документи на квартиру.

Після оприлюднення історії з пропозицією хабара помічник головного радикала Олександр Богачов написав Супрун SMS.

"Запитав, чому я звинувачую його в такій справі, він спробував допомогти. Немає розуміння того, що це корупція. Пропонування хабара міністру від мера міста - на Заході це був би скандал на цілу країну, людина була би в суді і за декілька місяців сиділа би в тюрмі", - зауважила Супрун.

Зазначимо, що за 14 місяців слідства, повністю задокументованого хабара та обшуків у міській раді підозри нікому так і не висунуто, бо прокурори САП матеріали справи ще не погодили.

Раніше у НАБУ оприлюднили відео пропозиції хабара для Супрун.