У НАБУ оприлюднили відео пропозиції хабара для Супрун

21:10, 06 квітня 2018
Політика
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Супрун пропонували хабар у вигляді квартири / фото УНІАН

Це одна історія з кількох розмов з акваріума в кабінеті керівника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. У ній фігурують щонайменше п'ять осіб, повідомляє ТСН.

На відео, спочатку  він щось шепоче на вухо, потім хапає за лікоть Уляну Супрун, бере за руку і знову тихо промовляє.

 “Я не розумію такі  речі, я розкажу як, у нас будинки будуються гарні», - каже очільник радикалів Києво-Святошинського району Олександр Богачов.

Комплекс  "Акварелі 2” на околиці Вишневого. Імовірно, у цій іще не добудований секції однокімнатна квартира мала стати власністю Уляни Супрун.  В.о міністра ще взимку обмовилася, що їй, у неї в кабінеті, пропонував  хабара помічник Олега Ляшка і  очільник радикалів Києво- Святошинського району Олександр Богачов.  Саме він уже на відео.  Помічник  депутата каже, що Супрун, мовляв, сама  жалілася  на брак  власного житла, а  він розчулився.

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“Я людина чуйна і не міг не відгукнутися, що я просто, щоб допомогти, покращити умови і за це виходить мене хочуть судити», - каже Богачов.

Уляна Супрун, нібито, зразу  заявила  до органів і весь час підігравала дійовим особам. На відео уже міський голова Вишневого особисто  зустрічається  з нею. І  розмірковує  над  схемами передачі квартири для неї.

«Як ви задекларуєте, це ваше питання, придбали, не придбали... Але є певні фонди такі, мої особисті», - заявляє чиновник. 

Тобто квартира призначена для Супрун, з якихось фондів  міського голови.  Водночас у міськраді заперечують наявність  вільного житла.

“Забудовники місту квартири не передають, тому наш квартирний  фонд вже 7 років не поповнюється», - заявляє заступник  міського голови Георгій Майсурадзе.

Квартиру для Супрун мали оформити на її помічника.  Міський очільник навіть везе його показувати помешкання.

Міський голова Вишневого Ілля Діков спочатку всіляко уникав зустрічі з журналістами. А потім написав листа, що утримається від коментарів до закінчення слідства.  Забудовники “Акварелів 2”, вони теж фігурують на плівках Холодницького, також не хочуть зустрічатися з журналістами.  А тут  могли пояснити, хто і чим платив за квартиру для хабара. 

В обмін на квартиру лікарня Вишневого мала  б отримати медичну  техніку,  зокрема мамограф, за рахунок міжнародних організацій. Лікарі не приховують високого рівня онкозахворювань у місті.

Нібито добра справа - допомогти заради громади. Але на іншому відео міський очільник розмірковує як можна заробити на обладнанні.

“Ми берем 50 відсотків там, грубо кажучи, пишемо 100 гривень в день. Соціальні, тобто ветерани, малозабезпечені, всі інші, грубо кажучи, в день на десять талончиків», - промовляє чиновник.

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Член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова каже, що такі схеми: влада-лікарня-обладнання-відкат типові для України. Найгучніші скандали пов’язані з “Охматдитом» та Інститутом раку. Масштаби Вишневого менші, але і вони дають учасникам дивіденди.

Кожен раз, коли закуповується медичне обладнання, спочатку всі на цьому піаряться. Потім гроші на обслуговування цього обладнання дерибаняться. І третя стадія корупції, яку ми спостерігаємо - це обладнання потім продається. От ми пам’ятаємо, як супердороге обладнання, яке закуповували для “Охматдиту», знайшли десь на складах Вінницької області», - розповідає член правління центру протидії корупції.

Розплутавши цей клубок, у НАБУ склали повідомлення про підозру - розповідає детектив Артем, але прокурори САП ніяк її не погодять.

Сама Уляна Cупрун та її помічник,на якого й оформляли квартиру, обіцяють прокоментувати  цю історію згодом. 

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Теги: #НАБУ#Супрун#хабар