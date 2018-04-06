У НАБУ оприлюднили відео пропозиції хабара для Супрун

На відео фігурують високі чиновники міста Вишневого.

До журналістів потрапило відео, як Уляні Супрун, виконувачу обов'язків міністра охорони здоров'я, пропонують хабара квартирою, в обмін на медичне обладнання для лікарні міста Вишневого.

Це одна історія з кількох розмов з акваріума в кабінеті керівника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. У ній фігурують щонайменше п'ять осіб, повідомляє ТСН.

На відео, спочатку він щось шепоче на вухо, потім хапає за лікоть Уляну Супрун, бере за руку і знову тихо промовляє.

“Я не розумію такі речі, я розкажу як, у нас будинки будуються гарні», - каже очільник радикалів Києво-Святошинського району Олександр Богачов.

Комплекс "Акварелі 2” на околиці Вишневого. Імовірно, у цій іще не добудований секції однокімнатна квартира мала стати власністю Уляни Супрун. В.о міністра ще взимку обмовилася, що їй, у неї в кабінеті, пропонував хабара помічник Олега Ляшка і очільник радикалів Києво- Святошинського району Олександр Богачов. Саме він уже на відео. Помічник депутата каже, що Супрун, мовляв, сама жалілася на брак власного житла, а він розчулився.

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“Я людина чуйна і не міг не відгукнутися, що я просто, щоб допомогти, покращити умови і за це виходить мене хочуть судити», - каже Богачов.

Уляна Супрун, нібито, зразу заявила до органів і весь час підігравала дійовим особам. На відео уже міський голова Вишневого особисто зустрічається з нею. І розмірковує над схемами передачі квартири для неї.

«Як ви задекларуєте, це ваше питання, придбали, не придбали... Але є певні фонди такі, мої особисті», - заявляє чиновник.

Тобто квартира призначена для Супрун, з якихось фондів міського голови. Водночас у міськраді заперечують наявність вільного житла.

“Забудовники місту квартири не передають, тому наш квартирний фонд вже 7 років не поповнюється», - заявляє заступник міського голови Георгій Майсурадзе.

Квартиру для Супрун мали оформити на її помічника. Міський очільник навіть везе його показувати помешкання.

Міський голова Вишневого Ілля Діков спочатку всіляко уникав зустрічі з журналістами. А потім написав листа, що утримається від коментарів до закінчення слідства. Забудовники “Акварелів 2”, вони теж фігурують на плівках Холодницького, також не хочуть зустрічатися з журналістами. А тут могли пояснити, хто і чим платив за квартиру для хабара.

В обмін на квартиру лікарня Вишневого мала б отримати медичну техніку, зокрема мамограф, за рахунок міжнародних організацій. Лікарі не приховують високого рівня онкозахворювань у місті.

Нібито добра справа - допомогти заради громади. Але на іншому відео міський очільник розмірковує як можна заробити на обладнанні.

“Ми берем 50 відсотків там, грубо кажучи, пишемо 100 гривень в день. Соціальні, тобто ветерани, малозабезпечені, всі інші, грубо кажучи, в день на десять талончиків», - промовляє чиновник.

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Член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова каже, що такі схеми: влада-лікарня-обладнання-відкат типові для України. Найгучніші скандали пов’язані з “Охматдитом» та Інститутом раку. Масштаби Вишневого менші, але і вони дають учасникам дивіденди.

Кожен раз, коли закуповується медичне обладнання, спочатку всі на цьому піаряться. Потім гроші на обслуговування цього обладнання дерибаняться. І третя стадія корупції, яку ми спостерігаємо - це обладнання потім продається. От ми пам’ятаємо, як супердороге обладнання, яке закуповували для “Охматдиту», знайшли десь на складах Вінницької області», - розповідає член правління центру протидії корупції.

Розплутавши цей клубок, у НАБУ склали повідомлення про підозру - розповідає детектив Артем, але прокурори САП ніяк її не погодять.

Сама Уляна Cупрун та її помічник,на якого й оформляли квартиру, обіцяють прокоментувати цю історію згодом.