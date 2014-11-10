В Авдіївці обстріляли чергу за водою: загинули 2 мирних мешканців, ще 5 поранені - ЗМІ

В Авдіївці, що на Донеччині, в районі залізничного переїзду в місці, де місцеві жителі набирають воду, вбито двох людей. П’ятеро – поранені, зруйновано будинки. Про це повідомила місцева мешканка Олександра, передає Hromadske.TV.

За її словами, з четверга в Авдіївці триває щоденний мінометний обстріл. Сьогодні він почався на початку десятої ранку.

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Важко сказати, звідки ведеться стрілянина. Ймовірно, з боку ясинуватського блокпосту, припускають місцеві. Хто зараз там стоїть – українські бійці чи бойовики «ДНР» - невідомо.

В інформаційно-аналітичному центрі РНБО перевіряють інформацію, поки не підтверджують. Так само, як і в прес-центрі АТО.