Бойовики завдали мінометного удару по Авдіївці та обстріляли позиції сил АТО з "Градів"

За минулу добу бойовики завдали мінометного удару по Авдіївці й обстріляли позиції сил антитерористичної операції з установок «Град» у ряді населених пунктів Донецької області.

Про це повідомив на брифінгу спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

«У районі населених пунктів Миколаївка, Новобахмутовка, Тоненьке Донецької області позиції наших силовиків були обстріляні бойовиками з реактивних установок «Град». Крім того, терористи завдали мінометного удару по населеному пункту Авдіївка», - сказав він.

Читайте такожЗбройні сили знищили танк противника в ході рейду поблизу Сміле на Луганщині

Лисенко також зазначив, що 18 жовтня о 22:20 в районі населеного пункту Сартана біля Маріуполя був зафіксований проліт одного безпілотного літального апарату за маршрутом «Маріуполь-Комінтернове».

Як повідомляв УНІАН, за даними РНБО, за минулу добу втрат у зоні проведення АТО серед українських військових немає, 13 військовослужбовців отримали поранення.