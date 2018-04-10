Суд заарештував російське судно за видобуток піску біля берегів Криму для керченського мосту

Судно наразі перебуває у порту міста Южний Одеської області і належить російській компанії-порушнику.

Накладено арешт на російське судно, яке здійснювало незаконний видобуток піску біля берегів окупованого Криму.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим.

Зазначається, що прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом здійснення незаконного видобутку піску і розробки корисних копалин в районі Каркінітської затоки Чорного моря, розташованої біля берегів Криму. За підрахунками фахівців, довкіллю завдано шкоди на сотні мільйонів гривень.

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«В ході досудового розслідування, прокуратурою Автономної Республіки Крим спільно з Військово-морськими силами ЗСУ зафіксовано протиправну діяльність компанії, зареєстрованої в Російській Федерації щодо незаконного видобування природних ресурсів (піску) біля берегів Криму», йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що з метою відшкодування збитків у зазначеному кримінальному провадженні сьогодні ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокуратури АР Крим і на судно, яке зараз перебуває у порту міста Южний Одеської області і належить російській компанії-порушнику, накладено арешт.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що незаконний видобуток піску відбувався в заповіднику «Лебедині острови» на тимчасово окупованих територіях Криму.

«Встановлено, що незаконний видобуток веде судно-земснаряд з портом приписки м.Туапсе (РФ), що належить компанії Trans Services Maritime», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

«В традиціях РФ крадений пісок використовують для незаконного будівництва окупантського мосту в районі Керчі», - додав генпрокурор.