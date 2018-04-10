Суд заарештував російське судно за видобуток піску біля берегів Криму для керченського мосту
Накладено арешт на російське судно, яке здійснювало незаконний видобуток піску біля берегів окупованого Криму.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим.
Зазначається, що прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом здійснення незаконного видобутку піску і розробки корисних копалин в районі Каркінітської затоки Чорного моря, розташованої біля берегів Криму. За підрахунками фахівців, довкіллю завдано шкоди на сотні мільйонів гривень.
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«В ході досудового розслідування, прокуратурою Автономної Республіки Крим спільно з Військово-морськими силами ЗСУ зафіксовано протиправну діяльність компанії, зареєстрованої в Російській Федерації щодо незаконного видобування природних ресурсів (піску) біля берегів Криму», йдеться у повідомленні.
У відомстві наголосили, що з метою відшкодування збитків у зазначеному кримінальному провадженні сьогодні ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокуратури АР Крим і на судно, яке зараз перебуває у порту міста Южний Одеської області і належить російській компанії-порушнику, накладено арешт.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що незаконний видобуток піску відбувався в заповіднику «Лебедині острови» на тимчасово окупованих територіях Криму.
«Встановлено, що незаконний видобуток веде судно-земснаряд з портом приписки м.Туапсе (РФ), що належить компанії Trans Services Maritime», - написав він на своїй сторінці у Facebook.
«В традиціях РФ крадений пісок використовують для незаконного будівництва окупантського мосту в районі Керчі», - додав генпрокурор.