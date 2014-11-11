У морі поблизу Маріуполя прогримів потужний вибух

Жителі Приморського та Жовтневого районів Маріуполя повідомляють про потужний вибух, що прозвучав з боку моря близько 12 години дня, повідомляє 0629.

У будинках від вибуху затремтіли шибки.

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Як повідомив сайту начальник прес-служби штабу АТО Дмитро Горбунов, вибух у морі стався за межами 20-мильної зони, на території, що знаходиться під контролем РФ.

З боку прикордонників і ВМФ України постраждалих немає. Причини вибуху з'ясовуються.