Через обстріл бойовиками околиць Маріуполя загинув мирний житель

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє громадський центр «Оборона Маріуполя».

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Згідно з повідомленням, бойовики кілька разів 9 листопада порушили умови Мінських угод. Так, о 12.03 вони відкрили хаотичний вогонь з 120-міліметрового міномета по території на захід від Павлопілля. Стрілянина велася по місцевості, розташованій далеко від позицій українських військ. В результаті було вбито мирного жителя (близько 40 років), який на момент обстрілу йшов по дорозі. За словами військових, терористи або спеціально цілилися в нього, або вели хаотичну стрілянину.

Потім о 14.10 на території, тимчасово підконтрольній терористичній організації «ДНР», в районі сіла Водяне були чути постріли мінометів і стрілецького озброєння, а о 15.30 - в районі села Заїченка. У цих випадках вогонь по українських військових і населених пунктах не відкривався.

У штабі АТО вважають, що така поведінка бойовиків схожа на з'ясування стосунків, сказано в повідомленні центру «Оборона Маріуполя».