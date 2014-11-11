Льотчицю Савченко доставили до Басманного суду Москви (фото)

Українську військову льотчицю Надію Савченко доставили в Басманний суд Москви, де розглядатиметься скарга захисту на призначення їй стаціонарної судової психолого-психіатричної експертизи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Савченко до суду доставили п'ятеро озброєних конвоїрів.

Читайте такожАдвокат Надії Савченко не впевнений, що вона скоро з'явиться у Верховній Раді

Савченко одягнена у футболку, на який зображений Державний герб України. Вона привітала присутніх словами "Слава Україні!". Їй відповіли: "Героям слава»". На що Савченко зазначила, що хотіла перевірити, чи є в суді українці.

На засідання прибули її російські адвокати Марк Фейгін, Микола Полозов, а також співробітники консульського відділу при Посольстві України в РФ, співробітники іноземних посольств і народні депутати від «Батькивщини».

Судове засідання проходить у закритому режимі.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там льотчицю звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. З середини липня вона перебувала під арештом в СІЗО у Воронежі. Звідти Савченко перевезли до Москви для проведення психіатричної експертизи.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко було обрано народним депутатом за списками партії «Батьківщина».

Читайте такожСавченко написала рапорт про звільнення з армії

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

28 жовтня Слідчий комітет РФ порушив нову кримінальну справу щодо Савченко - за незаконний перетин державного кордону.