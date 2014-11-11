Могеріні: Рада ЄС обговорить заходи для підтримки України
18:21, 11 листопада 2014Політика
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На засіданні Ради Євросоюзу наступного тижня серед іншого будуть обговорюватися заходи для підтримки України.
REUTERS
Про це повідомила верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає радіо "Свобода".
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Ці заходи потрібні оскільки теперішній час важкий для України через питання безпеки на її території, економічне становище, становище з енергоносіями, заявила вона на прес-конференції в Берліні.
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