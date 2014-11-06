Лише санкції можуть зупинити Росію - МЗС Польщі
Польський уряд не бачить альтернативного санкціям способу впливу на Російську федерацію, аби вона зупинила свою агресивну політику проти України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Варшаві заявив міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина, представляючи пріоритети закордонної політики на 2014-2015 роки.
Читайте такожЄС розгляне введення нових санкцій проти Росії через 10 днів
"Ми не хочемо звести політику щодо Росії лише до санкцій. На жаль, разом з іншими державами ми зараз не бачимо іншого способу, аби схилити Москву змінити свою деструктивну для цілої Європи позиції стосовно України", - сказав він.
Міністр зазначив, що він занепокоєним тим фактом, що Росія все далі відходить від Європи та вибирає шлях ізоляції замість співпраці.
Схетина сказав, що Польща зацікавлена у добрих стосунках з РФ та буде робити все можливе для розвитку співпраці "там, де це можливо".
Він також зазначив, що польська влада планує співпрацювати з іншими державами Європейського союзу в контексті співробітництва з РФ.
"Польська дипломатія буде підтримувати канали комунікації з Росією, одночасно наша активність вписуватися у ширшу стратегію Євросоюзу. Працюючи разом з іншими державами 27 країн ЄС ми можемо досягнути більше", - сказав міністр.
Як повідомляв УНІАН, Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні заявила, міністри закордонних справ держав-членів
європейського об'єднання планують обговорити нові санкції проти РФ через її агресію в Україні на наступній зустрічі 17 листопада.