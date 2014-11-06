Лише санкції можуть зупинити Росію - МЗС Польщі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Варшаві заявив міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина, представляючи пріоритети закордонної політики на 2014-2015 роки.

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"Ми не хочемо звести політику щодо Росії лише до санкцій. На жаль, разом з іншими державами ми зараз не бачимо іншого способу, аби схилити Москву змінити свою деструктивну для цілої Європи позиції стосовно України", - сказав він.

Міністр зазначив, що він занепокоєним тим фактом, що Росія все далі відходить від Європи та вибирає шлях ізоляції замість співпраці.

Схетина сказав, що Польща зацікавлена у добрих стосунках з РФ та буде робити все можливе для розвитку співпраці "там, де це можливо".

Він також зазначив, що польська влада планує співпрацювати з іншими державами Європейського союзу в контексті співробітництва з РФ.

"Польська дипломатія буде підтримувати канали комунікації з Росією, одночасно наша активність вписуватися у ширшу стратегію Євросоюзу. Працюючи разом з іншими державами 27 країн ЄС ми можемо досягнути більше", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні заявила, міністри закордонних справ держав-членів

європейського об'єднання планують обговорити нові санкції проти РФ через її агресію в Україні на наступній зустрічі 17 листопада.