Комбати-депутати летять на зустріч з Маккейном

Про це Він написав у своєму Facebook.

Однак ніяких подробиць майбутньої зустрічі він не розповів.

Сенатор Маккейн відомий своєю підтримкою України. Зокрема він вважає, що США мають забезпечити Україну "військовими можливостями, щоб захистити свою суверенну територію і протистояти агресії Путіна".

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На думку сенатора, "якщо цього не зробити, Путін буде продовжувати намагатися поглинути все більше і більше України для своєї нової Російської імперії "

Також Маккейн зазначив: "Сполучені Штати і Європа повинні припинити вважати, що надання летальної військової допомоги Україні буде провокувати Путіна до подальшої агресії".

За словами сенатора, все, що провокує Путіна - це "небажання США і ЄС зробити ці кроки".