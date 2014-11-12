Бойовики нарощують техніку біля Оленівки і Докучаєвська під Маріуполем

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя в Facebook.

«Спостерігається нарощування бронетехніки напроти ділянок відповідальності оперативно-бойових прикордонних комендатур. Так, на південно-західній околиці н.п. Оленівка біля блокпоста терористів так званої «ДНР» зафіксовано скупчення бронетехніки. Також зосередження бронетехніки зафіксоване на північній околиці н.п. Докучаєвськ», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУкраїнська артилерія завдала удару по позиціях РФ та бойовиків під Миколаївкою Зазначається, що сили АТО відстежують переміщення військ супротивника як поблизу Маріуполя, так і на більш віддалених територіях.

Розвідка Збройних сил України працює у штатному режимі, станом на 10.00 сьогоднішнього дня потенційної загрози нападу для Маріуполя немає, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вранці бойовики обстріляли блокпост сил АТО в північно-західному напрямку від Маріуполя, одного військовослужбовця поранено.