Під Маріуполем атаковано блокпост, поранено прикордонника – штаб оборони

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя в Facebook.

«Ніч у Маріуполі і околицях пройшла спокійно. Але вже вранці о 8-й годині 48 хвилин відбувся обстріл із стрілецької зброї одного із блокпостів, що розташовані у північно-західному напрямку від Маріуполя», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУкраїнська артилерія завдала удару по позиціях РФ та бойовиків під Миколаївкою «В результаті, 1 прикордонник дістав легкі поранення. Зараз він перебуває в лікарні швидкої допомоги, його життю нічого не загрожує», - зазначає штаб оборони Маріуполя.

Також повідомляється, що вогнем у відповідь обстріл було зупинено.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики більше 50 разів обстріляли українські позиції в зоні АТО на Донбасі.