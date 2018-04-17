Порошенко сьогодні зустрічається з лідерами фракцій парламенту (відео)

Як повідомив лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко, йому зателефонували з АП і запросили на зустріч.

Сьогодні о 14.30 президент України Петро Порошенко зустрінеться з лідерами фракцій Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в коментарі журналістам лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

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«Зустріч о 14.30. Мені подзвонили з приймальної президента, шкода, що не він особисто, але я розумію, що він дуже занятий, сподіваюся, що державними справами, а не приватними. Подзвонили і запрошують на зустріч. Я цікавився темою зустрічі - невідомо», - сказав Ляшко.

Лідер фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов не побажав повідомити журналістам деталей запланованої зустрічі.