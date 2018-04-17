Депутат-"фронтовик" на засіданні Ради розглядав відверті знімки відомої телеведучої (фото)

Депутат, за словами журналістів, захопився переглядом фото ведучої під час засідання парламенту.

Депутат від фракції "Народний фронт" Павло Пинзеник під час засідання Верховної Ради розглядав відверті фотографії відомої телеведучої Валерії Крук.

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Гортаючи статтю, особливу увагу парламентар звертав на інтимні фотографії телеведучої та фітнес-діви, передає "Інформатор".

"Зображення на екрані, мабуть, настільки зацікавили Пинзеника, що він навіть не зауважив, що під час голосування за законопроекти сидить на робочому місці іншого представника "НФ" – Ігоря Котвіцького", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

Раніше у мережі оприлюднили фото, як народні депутати у робочий час розважаються за допомогою своїх гаджетів. "Хтось грає в шахи, хтось читає новини, інші скролять стрічку Facebook", – йшлося у повідомленні руху "Чесно".