"Шахи, новини та Facebook": у мережі показали, як нардепи розважаються під час засідань (фото)

На одному з фото можна побачити прізвище народного обранця – любителем ігор в шахи виявився нардеп від «БПП» Дмитро Лубінець.

В Мережі оприлюднили фото, як народні депутати у робочий час розважаються за допомогою своїх гаджетів.

Рух «Чесно» показав на своїй сторінці у Facebook свіжі фотографії із залу засідань, на яких народні обранці займаються зовсім не роботою.

«Хтось грає в шахи, хтось читає новини, інші скролять стрічку Facebook», – йдеться в повідомленні.

На одному з фото можна побачити прізвище народного обранця – любителем ігор в шахи виявився нардеп від «БПП» Дмитро Лубінець.