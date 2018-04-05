"Шахи, новини та Facebook": у мережі показали, як нардепи розважаються під час засідань (фото)

15:45, 05 квітня 2018
Політика
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Нардеп Лубінець / фото Громадський рух &quot;Чесно&quot;, Facebook

Рух «Чесно» показав на своїй сторінці у Facebook свіжі фотографії із залу засідань, на яких народні обранці займаються зовсім не роботою.

фото Громадський рух &quot;Чесно&quot;, Facebook

«Хтось грає в шахи, хтось читає новини, інші скролять стрічку Facebook», – йдеться в повідомленні.

фото Громадський рух &quot;Чесно&quot;, Facebook

На одному з фото можна побачити прізвище народного обранця – любителем ігор в шахи виявився нардеп від «БПП» Дмитро Лубінець.

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Теги: #Верховна Рада#нардепи