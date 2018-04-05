"Шахи, новини та Facebook": у мережі показали, як нардепи розважаються під час засідань (фото)
15:45, 05 квітня 2018Політика
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На одному з фото можна побачити прізвище народного обранця – любителем ігор в шахи виявився нардеп від «БПП» Дмитро Лубінець.
Нардеп Лубінець / фото Громадський рух "Чесно", Facebook
В Мережі оприлюднили фото, як народні депутати у робочий час розважаються за допомогою своїх гаджетів.
Рух «Чесно» показав на своїй сторінці у Facebook свіжі фотографії із залу засідань, на яких народні обранці займаються зовсім не роботою.
фото Громадський рух "Чесно", Facebook
«Хтось грає в шахи, хтось читає новини, інші скролять стрічку Facebook», – йдеться в повідомленні.
фото Громадський рух "Чесно", Facebook
На одному з фото можна побачити прізвище народного обранця – любителем ігор в шахи виявився нардеп від «БПП» Дмитро Лубінець.
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