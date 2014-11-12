ОБСЄ зафіксувала рекордний рух людей у камуфляжі через українсько-російський кордон

Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ станом на ранок 12 листопада.

Зокрема, вперше з кінця серпня кількість людей, які в'їжджали до Росії перевищила кількість тих, хто їхав в Україну.

Також місія зафіксувала "найвищу кількість людей у військовому одязі, що перетинали кордон в обох напрямках, за весь час спостереження". Зокрема, через пункт пропуску Донецьк пройшли близько 630 людей у військовому одязі, переважно з Росії в Україну.

Читайте такожБойовики готують військову операцію під Маріуполем - ОБСЄЗросла кількість людей, які перетинали кордон групами.

Основні категорії тих, хто перетинає кордон, в цілому не змінилися: це сім'ї на авто або пішки з великою кількістю багажу, літні люди з невеликої кількістю поклажі, дорослі без багажу та люди у камуфляжі з багажем або без.