США заявляють про наявність доказів присутності російської армії на території України



Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила під час засідання Ради Безпеки Організації Об`єднаних Націй в Нью-Йорку.

Дипломат нагадала, що в Мінську Росія зобов`язалася вивести всю свою військову техніку з України.

При цьому, вона висловила стурбованість, що Росія постійно направляє в Україну все більше сил та військового спорядження і майна через державний кордон.

Читайте також Постпред США в ООН назвала основну причину конфлікту на сході України

”Росія зберігає свою військову присутність на території України з моменту набрання чинності домовленостей про припинення вогню. У нас є свідчення того, що недалеко від одного з конвоїв сепаратистів, працює російська військова техніка, яку, за наявними даними, Росія не постачає сепаратистам, а це означає, що її використовують російські збройні сили”, - зазначила Пауер.

Разом з тим вона наголосила, Росія нібито говорить про мир, а потім підігріває війну.