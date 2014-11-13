ОБСЄ просить всі сторони підтримувати зусилля організації з врегулювання ситуації на Донбасі
Офіційний представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні Хайді Тальявіні закликає всі сторони продовжувати підтримувати зусилля організації щодо урегулювання ситуації на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила під час прямого відео включення на засіданні Ради Безпеки Організації Об`єднаних Націй в Нью-Йорку.
Дипломат закликає до неухильного виконання положень мінських домовленостей, а також пропонує всім сторонам конфлікту ”приєднатися до зусиль (ОБСЄ) щодо подальшого урегулювання ситуації для узгодження додаткових елементів реалізації домовленостей”.
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Крім того, Тальявіні відзначила, що ”так звані ”вибори”, які пройшли 2 листопада в деяких районах Донецької і Луганської областей є неприйнятними, а також вони оголошені незаконними українською владою і більшістю міжнародної спільноти”, - сказала Тальявіні.
Вона відзначає, що є ”кричущі приклади невиконання мінських домовленостей, так як, продовжуються бойові дії в деяких важливих районах, які входять в домовленості щодо припинення вогню”.
За її словами, псевдовибори на Донбасі є ”повною зневагою мінських домовленостей”.