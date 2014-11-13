ОБСЄ просить всі сторони підтримувати зусилля організації з врегулювання ситуації на Донбасі



Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила під час прямого відео включення на засіданні Ради Безпеки Організації Об`єднаних Націй в Нью-Йорку.

Дипломат закликає до неухильного виконання положень мінських домовленостей, а також пропонує всім сторонам конфлікту ”приєднатися до зусиль (ОБСЄ) щодо подальшого урегулювання ситуації для узгодження додаткових елементів реалізації домовленостей”.

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Крім того, Тальявіні відзначила, що ”так звані ”вибори”, які пройшли 2 листопада в деяких районах Донецької і Луганської областей є неприйнятними, а також вони оголошені незаконними українською владою і більшістю міжнародної спільноти”, - сказала Тальявіні.

Вона відзначає, що є ”кричущі приклади невиконання мінських домовленостей, так як, продовжуються бойові дії в деяких важливих районах, які входять в домовленості щодо припинення вогню”.

За її словами, псевдовибори на Донбасі є ”повною зневагою мінських домовленостей”.