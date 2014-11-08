За останню добу загинуло троє українських військовослужбовців - РНБО

За останню добу в зоні проведення АТО загинуло троє українських військовослужбовців, 15 поранено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Полевий.

За його словами, терористи продовжують порушувати режим припинення вогню, а російська сторона нарощує свою військову сприсутність.

«Протягом станнього тижня відбувається значне накопичення живої сили, техніки на територіях, зайнятих терористами. Терористи та російські окупаційні війська не дотримуються перемир’я і порушують режим припинення вогню», - зазначив Полевий.

Читайте такожЗа добу бойовики більше 40 разів обстріляли позиції сил АТОЗа його словами, терористи намагаються вибити українські війська із займаних позицій, користуючись тим, що ті мають наказ не вступати в активне протистояння. «Однак на кожний обстріл на зафіксовані позиції, звідки вівся обстріл, ми відповідаємо артилерійським вогнем», - заявив Полевий.