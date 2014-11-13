BBC: Розслідування катастрофи малайзійського ”Боїнга” продовжено на дев`ять місяців

Як повідомляє BBC Україна, австралійський міністр Майкл Кінан заявив, що розслідування триватиме до серпня 2015 року.

За його словами, австралійські експерти мають намір повернутися на місце аварії літака, як тільки там стане безпечно.

12 листопада прем`єр-міністр Австралії Тоні Еббот запропонував президенту РФ Володимиру Путіну залагодити конфлікт шляхом вибачення та виплати компенсацій родичам 298 загиблих пасажирів рейсу MH17. У відповідь російське посольство у Канберрі закликало австралійського прем`єра надати докази, що літак був дійсно збитий проросійськими терористами за допомогою російської ракети.

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Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили ”Боїнг-777” компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітний-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 чоловік, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів. 43 людини, зокрема всі члени екіпажа, були громадянами Малайзії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками.

Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.