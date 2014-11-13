Керівники Чорнобильської зони завдали державі 2,8 мільйонів збитків - прокуратура

Як повідомили УНІАН у прес-служба прокуратури Київської області, Прип’ятською спеціальною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання ними своїх службових обов’язків.

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Встановлено, що посадовці виділили кошти одному з підприємств на утилізацію радіоактивних відходів, незважаючи на те, що за вказані роботи підприємство вже отримувало бюджетні кошти на підставі договорів з іншим товариством. Такими діями державі завдано збитків на 2,8 млн грн.

Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, тобто неналежне виконання службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.