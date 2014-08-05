У зоні відчуження створять Чорнобильський біосферний заповідник

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр екології та природних ресурсів Андрій Мохник, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

За його словами, до Чорнобильського біосферного заповідника пропонується включити більшу частину території зони відчуження (а це близько 230 тис. га). Цю територію поділять на кілька функціональних зон: заповідну, буферну зону та зони антропогенних ландшафтів. Міністр наголосив, що при обґрунтуванні виділення функціональних зон були враховані природні умови, розташування та особливості природного ландшафту. Окремо були виділені особливо цінні ділянки з точки зору збереження та вивчення.

При цьому до складу біосферного заповідника не заплановано включати території, на яких розташовано: промисловий майданчик ДСП «Чорнобильська АЕС», комплекс «Вектор», пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) «Буряківка», «ІІІ-я черга ЧАЕС», «Підлісний» та інші виробничі об’єкти загальною площею понад 32 тис. га.

«Чорнобильська зона упродовж 28 років перебуває під охороною, і сьогодні там створилася унікальна ситуація - на цій території активно примножується і відновлюється як рослинний, так і тваринний світ», - зазначив Мохник. Він додав, що згідно з Законом «Про природно-заповідний фонд України», на території заповідника здійснюватиметься природоохоронна, наукова, еколого-освітня діяльність, а також діяльність, спрямована на відновлення радіаційно забруднених земель.

Читайте такожУ Мінекології планують створити нацпарк у "Сухолуччі", а "Межигір‘я" називають "речовим доказом"Зрештою, зазначив міністр, Чорнобильська зона є унікальним місцем для наукових досліджень, вона має цінність для всієї міжнародної спільноти. Він наголосив, що цією темою уже зацікавилися експерти Глобального екологічного фонду (ГЕФ): вони опрацьовують проектний документ, в якому обґрунтовуються основні етапи сталого розвитку в Чорнобильській зоні відчуження шляхом створення Центру досліджень та охорони довкілля і заповідної території.

«Головна мета створення заповідника – зберегти в природному стані найтиповіші екосистеми Полісся, підвищити бар’єрні функції Чорнобильської зони відчуження та зони обов’язкового відселення. Також це дозволить стабілізувати водний режим і очистити забруднені радіонуклідами території», - заявив Мохник.

Читайте такожДипломати оцінили внесок міжнародної спільноти в подолання Чорнобильскої катастрофиУ рамках подальшої міжнародної перспективи створення цього заповідника планується створити транскордонний українсько-білоруський біосферний резервуар площею близько 500 тис. га. До нього також увійдуть Древлянський природний заповідник (Житомирська область) та Поліський державний радіаційно-екологічний заповідник (Республіка Білорусь).

Міністр поінформував, що на даному етапі триває процедура погодження матеріалів щодо створення Чорнобильського біосферного заповідника з всіма зацікавленими органами виконавчої влади. Після цього наступними нашими кроками буде подання погодженого проекту указу президента України «Про створення Чорнобильського біосферного заповідника» на розгляд уряду», - підсумував міністр екології та природних ресурсів.